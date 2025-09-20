La presenza di Lautaro Martinez domani contro il Sassuolo è inevitabilmente uno dei temi della vigilia di casa Inter. E non sono mancate in conferenza stampa domande sull'argomento, con il tecnico Cristian Chivu che in sostanza non ha sciolto del tutto le riserve, dichiarando che la situazione del Toro è migliorata rispetto alla vigilia della partita di Champions League contro l'Ajax, dove però il tecnico rumeno ha svelato un aneddoto che testimonia ulteriormente quanto l'attaccante argentino abbia a cuore le sorti della sua squadra: "Un capitano deve fare questo, capire i momenti non semplici. Mi fa piacere che non ha mai provato a tirarsi indietro, mercoledì non camminava nemmeno ma si è messo a disposizione e sono sicuro dalla chiacchierata che ho avuto con lui che sarebbe entrato anche in campo se fosse servito. Poi ha fatto terapie in due giorni, oggi stava meglio e ora è a disposizione".

Un altro Martinez che punta ad una maglia da titolare è il portiere Josep, ma questa volta Chivu preferisce fare l'enigmista: "Un Martinez giocherà".