Notte di Champions infuocata ad Anfield. Il Liverpool ha battuto l’Atletico Madrid 3-2 grazie al gol decisivo di Van Dijk, ma il finale è stato segnato dalla rabbia incontenibile di Diego Simeone. Il tecnico argentino, dopo aver assistito alla rimonta dei suoi vanificata nel finale, ha perso la calma contro i tifosi avversari, accusandoli di insulti e gestacci per tutta la partita.

Il “Cholo”, espulso dall’arbitro italiano Marcenaro, è stato trattenuto a fatica dal suo staff e da quattro addetti alla sicurezza mentre cercava di rispondere agli spalti. Portato via dal campo tra le urla, ha spiegato a Movistar i motivi della sua reazione: “Non è giusto reagire, ma per 90 minuti abbiamo ricevuto insulti senza sosta. Si combattono i cori razzisti, ma dovremmo pensare anche a quanto accade verso le panchine. Io sono una persona, e quando è arrivato il terzo gol, oltre agli insulti, è arrivato anche un gesto offensivo. Ho reagito, non è giustificabile, ma non è facile restare calmi”.

Non è la prima volta che Simeone perde la pazienza contro il pubblico inglese. Nel 2022 lasciò Old Trafford tra una pioggia di bottiglie, e nel 2019 fu multato per gesti osceni a Torino dopo la vittoria contro la Juventus. Ora il tecnico invoca provvedimenti: “L’arbitro mi ha detto che ha capito. Spero che il Liverpool identifichi chi ha fatto questo e lo punisca”.