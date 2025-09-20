Mentre si attende di capire le condizioni di Lautaro Martinez, condizioni (almeno quelle registrate fino a ieri) che non mettono Chivu nella posizione di rischiare e schierare titolare il capitano già contro il Sassuolo, l'allenatore nerazzurro rimbalza da un Martinez all'altro e per uno a cui è costretto, probabilmente, a rinunciare ancora, ne prova un altro nel terminale opposto.

Per Josep Martinez difatti la titolarità è all'orizzonte come si era già detto nelle ore precedenti all'Ajax, quando i fari erano tutti puntati su Yann Sommer per via degli errori commessi in quel di Torino. Chivu ha voluto evitare gogne e 'sassate' mediatiche allo svizzero ed è stato ben ripagato con una gran prestazione dell'ex Bayern Monaco che poco dopo la mezz'ora del primo tempo alla Cruijff Arena si rende protagonista di un gran intervento che sbarra la porta a Godts, ma ha anche preannunciato lo spazio che concederà al portiere spagnolo che finora "sulle spalle ha 10 presenze in nerazzurro, ma una prima stagionale, dal valore particolare". Per il match di domani salgono le quotazioni dell'ex Genoa, che col Sassuolo "può aprire una nuova fase di alternanza tra i pali dell’Inter. Il momento lo consente: alle polemiche per gli errori contro la Juve, Sommer ha risposto con una notte perfetta in Olanda".