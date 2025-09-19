Tre gol e un assist nelle prime tre giornate di campionato, oltre alla doppietta siglata all'esordio contro l'Ajax in Champions League. Marcus Thuram è partito fortissimo in campionato.

L’attaccante francese ha preso parte ad almeno una rete in ognuna delle sfide giocate, un rendimento che non teneva dai tempi del novembre-dicembre 2020, quando andò in serie positiva per quattro gare consecutive. 

Data: Ven 19 settembre 2025 alle 21:10
Autore: Raffaele Caruso
