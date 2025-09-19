Domenica 21 settembre, in occasione della quarta giornata di Serie A Enilive, si accendono i riflettori di una nuova trasmissione di DAZN che accompagnerà i tifosi prima e dopo la partita tra Inter e Sassuolo: parte infatti 'Fuoriclasse-powered by Haier TV', il nuovo appuntamento domenicale firmato DAZN e condotto da Diletta Leotta, per la prima volta alla guida di un programma di punta interamente dedicato al massimo campionato di Serie A.

In studio insieme a lei, grandi ospiti d’eccezione che accompagneranno i tifosi in un viaggio tra gol, analisi tattiche, commenti a caldo e momenti di puro intrattenimento. Per questo primo appuntamento, che si accenderà nel prepartita di Inter-Sassuolo alle 19:45, match visibile in esclusiva su DAZN, saranno presenti ex fuoriclasse del grande calcio, insieme alla DAZN Squad, con Bobo Vieri, Massimo Ambrosini e Davide Bernardi pronti a condividere emozioni e curiosità della serata e del weekend di campionato. Con Edoardo Testoni in telecronaca e Andrea Stramaccioni al commento tecnico, ampio spazio anche ai collegamenti dal campo, che permetteranno ai tifosi da casa di vivere tutta l’atmosfera del match.