È una Pergolettese in piena fiducia, quarta ad un solo punto di distanza dal tandem di testa del girone A della C composto da L.R. Vicenza e Lecco, quella che l'Inter Under 23 affronterà domenica nel lunch match in programma alle 12.30 al Voltini di Crema. Fiducia che avverte chiaramente anche il tecnico gialloblu Giacomo Curioni che però invita a tenere i piedi ben saldi a terra: "L'entusiasmo è bello, ma siamo ben consci che il percorso è davvero lungo. Da una parte è giusto che I risultati ti portino autostima, dall'altra questa deve essere una benzina per poter continuare a crescere e a migliorare", afferma ai microfoni del sito ufficiale dei cremaschi.

Si passa poi all'analisi dell'avversario: "Sfida inedita perché è il primo anno che l'Inter partecipa con una seconda squadra a un campionato di serie C. Però la vedo come quando si affrontano le altre seconde squadre; ricche di giovani di assoluto valore. In questo caso poi l'Inter è guidata da un allenatore che conosce benissimo la categoria, molto esperto. Ci saranno in campo dei giocatori che hanno grandi qualità dal punto di vista tecnico e dal punto di vista fisico. Noi dovremo far leva su una maggiore esperienza e conoscenza del campionato. Diciamo subito che la formazione neroazzurra da tanti addetti ai lavori è stata inserita in estate come una delle possibili favorite per poter fare il salto di categoria. Ha trovato la vittoria in settimana nel turno infrasettimanale, sarà un motivo in più per cui i nostri avversari avranno entusiasmo, però anche noi stiamo bene e metteremo in campo le nostre armi.”

L'orario delle 12.30 può creare qualche problema? “No, anche l'anno scorso abbiamo avuto una partita a quest’ora. Ormai siamo abituati a questo cambio di orario da una settimana all'altra. Quello che cambia è il bisogno di curare maggiormente i dettagli dell'alimentazione, perché comunque cadrà in un orario un po' inedito.”