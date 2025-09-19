Nel roboante successo di ieri del Club Bruges sul Monaco ha recitato la parte del leone Hans Vanaken, logicamente premiato col titolo di Player of the Match. Nomination che ha trovato l'immediata approvazione da parte di Aleksandar Stankovic, che si è avvicinato al suo compagno per applaudirlo e congratularsi con lui direttamente sul prato del Jan Breydel. Immagini immortalate e proposte poi sul proprio profilo Instagram da Kirsten Willem, direttrice della comunicazione della compagine belga, e poi prontamente circolate sul web.

Stankovic knows exactly which football players are worth admiring.



Another Hans Vanaken masterclass! #CLUASM pic.twitter.com/W1k7uiMq0q — Stefanie Staelens (@Stefanie__S) September 19, 2025