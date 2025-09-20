Reduci da una deludente prima uscita in Champions League, con due sconfitte interne per mano rispettivamente di Union Saint-Gilloise e Inter, PSV Eindhoven e Ajax si troveranno domenica l'uno contro l'altro per la classicissima della Eredivisie. Una sconfitta potrebbe acccentuare le difficoltà dell'una o dell'altra, ma il tecnico delle Lampadine Peter Bosz non vuole sentire ancora parlare di crisi: "È ancora troppo presto per dire che noi, o l'Ajax, siamo in crisi. Anche se non otterremo un risultato, non ho intenzione di dire che la mia squadra sia in crisi".