"Sia in difesa che a centrocampo ci saranno comunque alcuni cambi rispetto a chi è sceso in campo ad Amsterdam lo scorso mercoledì" si legge ancora su Tuttosport che prova a ipotizzare la bozza di undici iniziale che Chivu sceglierà di schierare contro il Sassuolo. Undici che potrebbe partire anche da Josep Martinez.
"Nonostante infatti l’ottima prestazione di Sommer contro l'Ajax, successiva comunque agli errori dello svizzero contro la Juventus, l’estremo difensore spagnolo, che quest’anno sicuramente avrà maggiore minutaggio rispetto a quello della scorsa annata anche per testarne la titolarità con una certa frequenza, potrebbe esordire ufficialmente in questa stagione proprio contro i neroverdi a San Siro domani sera".
Sezione: Rassegna / Data: Sab 20 settembre 2025 alle 09:45
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
