"La schiena del capitano fa ancora qualche capriccio" si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi, dove senza troppi giri di parole l'aggiornamento sulle condizioni di Lautaro non sono totalmente ottimisti. Rimasto ai box per il problema alla schiena, Lautaro non è ancora al 100% e se il Toro potrà giocare o meno dall'inizio col Sassuolo bisognerà attendere l'allenamento di oggi e le parole di Chivu per capire se il semaforo è tornato verde o resta fisso sul giallo di 'warning'.

"Dopo il lavoro in palestra di giovedì ad Appiano, l’argentino sarebbe dovuto rientrare in gruppo ieri per poi puntare dritto verso il ritorno da titolare contro il Sassuolo, ma il fastidio non è ancora stato smaltito del tutto. E allora la rifinitura di oggi sarà determinante per sciogliere il nodo". Lauti vuole tornare in campo, ma la sensazione è che Chivu voglia maneggiare il tutto con prudenza e far partire l'argentino dalla panchina per inserirlo eventualmente a gara in corso. Dall'altro lato l'allenatore nerazzurro ha anche un Pio Esposito scalpitante, un'altra grande differenza col calcio di Inzaghi è proprio la possibilità di scelta sulla quale può contare il tecnico romeno. "Dal deserto del trio Taremi-Arnautovic-Correa alla fioritura lampo di Pio e Bonny, 41 anni in due. Sia il bambino d’oro cresciuto all’Inter che il francese sbarcato da Parma offrono ampie garanzie di affidabilità, mentre i superpoteri di Thuram fanno il resto".