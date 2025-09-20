Incurante anche del pensiero della tifoseria della Dea, Ivan Juric ritrova Ademola Lookman e vuole approfittarne. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Torino contro la sua ex squadra, il tecnico croato annuncia la presenza dell'attaccante nigeriano nell'elenco dei disponibili: "Lui ha parlato con me, la squadra e il mio staff. È stato accolto bene e da domani comincerà ad essere disponibile. L'autonomia non è al massimo visto che si è allenato da solo, ma staremo a vedere. In allenamento ha fatto molto bene".

Lookman pronto per essere titolare?

"Staremo a vedere, ha fatto pochi allenamenti con la squadra. Per noi rimane importante, però valuterò".