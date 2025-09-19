Non ci sono buone notizie per lo Slavia Praga: il pareggio con rimonta subita da parte del Bodo/Glimt nella prima giornata di Champions League lascia in eredità l'infortunio al proprio difensore centrale Tomas Holes, che ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro all'inizio della partita dopo uno scontro nella sua area di rigore con l'attaccante Kasper Högh. Holes è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 18 minuti di gioco.

Esami approfonditi presso l'ospedale di Střešovice hanno rivelato danni al legamento collaterale mediale. "Fortunatamente, non ci sono stati problemi seri. Ora è sotto le cure dei fisioterapisti del club e sarà fuori gioco per circa due o tre settimane", comunica il club ceco. Comunque, Holes è da considerarsi fuori dai giochi per il secondo match della competizione europea, quello di San Siro contro l'Inter.