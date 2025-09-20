Antonello Giosa, vice-allenatore dell'Ospitaletto, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell'inizio di campionato, evidenziando anche un aspetto relativo all'età anagrafica delle squadre del girone A: "Abbiamo commesso errori che ci hanno tolto punti, ma restiamo consapevoli di avere intrapreso un percorso corretto. Abbiamo cambiato tanto rispetto alla Serie D e siamo la seconda squadra più giovane del girone, dietro solo all’Inter. Servirà pazienza, ma l’entusiasmo e la convinzione non ci mancano”.