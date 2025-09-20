Le statistiche favorevoli del Sassuolo nei confronti diretti contro l'Inter, a San Siro, pur essendo sorprendenti, sono ben note ai tifosi nerazzurri: negli undici precedenti milanesi, gli emiliani hanno vinto cinque volte a fronte di quattro sconfitte; due pareggi completano il bilancio. Inoltre, al Meazza, i neroverdi vanno a segno da cinque partite consecutive per un totale di dieci gol, una media perfetta di due marcature ogni 90'.