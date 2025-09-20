La conferenza stampa di Cristian Chivu andata in scena ad Appiano Gentile alla vigilia di Inter-Sassuolo è stata anche l'occasione per parlare di A che punto sono Luis Henrique e Andy Diouf, due nuovi arrivati in casa nerazzurra che non hanno ancora trovato spazio in questa prima parte di stagione: "Vedremo anche loro, anche se li abbiamo visti per un po' - dice il tecnico romeno -. Le partite che abbiamo giocato sin qui non ci hanno permesso di fare certi cambi. Mi prendo la responsabilità di ciò che accade, in quel momento loro non rientravano nelle cose che nella mia visione non servivano alla squadra. Ma prima o poi toccherà anche a loro, fanno vedere ogni giorno che meritano di stare in questa squadra".

Chivu è poi sceso nel dettaglio tattico, spiegando in che ruolo li vede meglio: "Diouf è più mezzala, è predisposto a giocare da mediano in un centrocampo a due, come play non l'ho ancora provato. Non credo sia possibile, ma bisogna provarci. Luis Henrique può giocare a destra o a sinistra, non è dispiaciuto nemmeno quando ha fatto la mezzala a Monaco. Col Padova lo abbiamo provato in quel famoso 3-4-2-1 e ha fatto bene. Sa fare anche spalle alla porta, ha superato quel momento di difficoltà iniziale e sta facendo vedere belle cose. Avrà modo di far vedere le sue qualità".