Marco Materazzi, a Istanbul per la nuova tappa dell'EA7 World Padel Legends Tour, commenta brevemente per Sport Mediaset anche l'avvio della nuova avventura di José Mourinho al Benfica: "Sapete cosa penso di lui, penso sia superfluo qualsiasi commento. Affronta questa nuova avventura, non sarà facile perché allenerà il Benfica lui che è stato un idolo del Porto, però conosce benissimo nazione, squadra e ambiente. Se no non avrebbe mai accettato".