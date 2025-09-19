Massimo Orlando, ex giocatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante il programma Maracanà per parlare di Francesco Pio Esposito.

"E' un ragazzo in una grande squadra, ha giocato una partita importante. Più chance? Quando hai Lautaro e Thuram devi sfruttare quelle che ti vengono date. Ma già che tu sia la prima scelta, è un segno di grande fiducia. E questo ragazzo ha tante qualità", le sue parole.