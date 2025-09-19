Successo esterno del Cagliari che espugna il Via del Mare battendo in rimonta il Lecce. Salentini avanti con Tiago Gabriel, la formazione di Pisacane pareggia i conti al 33esimo con Belotti, e lo stesso ex attaccante del Como sigla il sorpasso al 71' trasformando un calcio di rigore. Sfortunato Sebastiano Esposito, che ha colpito due pali, ed è uscito all'ora di gioco per fare spazio a Gaetano. I sardi danno continuità alla vittoria di una settimana fa contro il Parma.