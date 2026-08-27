Alessandro Antonello, da poco separatosi dal Marsiglia dopo una lunga esperienza all’Inter, riparte dal Calcio Padova? La società biancoscudata, come si legge su Padovasport.tv, smentisce al momento un suo imminente ingresso, ma secondo diverse fonti ci sarebbe stato almeno un incontro tra il manager e il patron Alessandro Banzato.

Dall'Inter al Marsiglia

Antonello è tornato sul "mercato" dei dirigenti il 21 agosto, dopo l’esperienza al Marsiglia. In precedenza aveva ricoperto all’Inter diversi ruoli di vertice, contribuendo alla crescita commerciale e organizzativa del club. 

L’ipotesi più plausibile, si legge, è quella di un confronto in prospettiva: un incontro esplorativo per valutare possibili scenari e rafforzare ulteriormente la struttura societaria in vista della crescita del club. Resta dunque aperta la possibilità di un futuro coinvolgimento dell’ex manager nerazzurro.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 27 agosto 2026 alle 17:26
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.