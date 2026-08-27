Andrea Pinamonti, ex attaccante dell'Inter e prodotto della cantera nerazzurra, è diventato nelle scorse ore un nuovo giocatore della Lazio. L'ex Sassuolo ha rilasciato le prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club biancoceleste.

"Ho avuto pensieri bellissimi, ci tenevo tanto ad arrivare qui, ho lottato per venire qui e, quando mi è arrivato l'ok, è stata una liberazione di felicità e di emozioni super positive, sia mia che della mia famiglia, molto contenta di venire qua. Durante il viaggio ho ripercorso nella mia testa i tanti passi fatti nella mia carriera e questo è un obiettivo che fa molto piacere", ha esordito.

"Il desiderio di venire qui era fortissimo, non saprei neanche spiegarlo a parole. L'ho vissuto per settimane, da quando ho saputo dell'interessamento... Ho fatto di tutto per concretizzare questa cosa con il mio agente, che ringrazio. Quando ho avuto il via libera c'è stata un'esplosione di felicità - ha aggiunto -. È sicuramente una grandissima opportunità, ora sono diverso rispetto ai primi anni di Serie A perché giocando si cresce e si diventa più completi. Le parole stanno a zero, voglio impegnarmi e dare il massimo per questa società, dimostrando sul campo quello che sono diventato".

"Ha pesato l'etichetta di predestinato? Forse all'inizio sì, quando ero più giovane. C'era questa etichetta, non lo nascondo, ma è stata fatta al di fuori di me, io non ho mai preteso nulla e mi è stata messa da altri. Ho imparato a conviverci, a non ascoltare quello che viene da fuori perché toglie tante energie mentali, ora sono focalizzato sul mister e sulle cose che mi chiedono lui e il suo staff".