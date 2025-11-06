Dopo i raduni di ottobre, la Nazionale italiana Under 15 tornerà in campo domani, giovedì 6 novembre alle 14.45, al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa ‘Giulio Onesti’ di Roma, per la selezione territoriale dell’area Centro. Il tecnico Enrico Battisti ha convocato 44 calciatori, tutti nati nel 2011, e nel suo staff ha accolto il new entry, l'ex calciatore dell'Inter, Antonio Candreva. L'ex centrocampista, fresco di addio al calcio giocato, ha recentemente conseguito la certificazione UEFA B e ricoprirà il ruolo di assistente tecnico di Enrico Battisti, affiancando Bruno Redolfi.

Intervenuto ai canali ufficiali della Federazione, Candreva ha così commentato la nuova carica: "Sono onorato di entrare a far parte del Club Italia. Avere l’opportunità di iniziare il mio percorso come collaboratore di una Nazionale giovanile, dopo aver conseguito la qualifica UEFA B, è un privilegio. Sono convinto di poter imparare molto e non vedo l'ora di mettermi al servizio della maglia azzurra. Ringrazio la FIGC per la fiducia e per avermi dato questa opportunità".