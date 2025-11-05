Panico in casa Paris Saint-Germain durante il match contro il Bayern Monaco a causa dell'intervento killer di Luis Diaz ai danni di Achraf Hakimi, un'entrata dura e scomposta che ha costretto l'ex giocatore dell'Inter a lasciare il campo in lacrime ed è costato al colombiano l'espulsione. Tutti hanno temuto il peggio, ma secondo L'Equipe il danno è meno grave di quanto le immagini abbiano indotto a pensare: la sua assenza durerà dalle tre alle cinque settimane. Potrebbe quindi tornare entro l'inizio di dicembre, il tutto ovviamente in attesa della conferma di ulteriori esami.
"È calcio, è uno sport di contatto. Ma ricordo anche l'infortunio di Jamal Musiala. Sono solo episodi sfortunati. Domani (oggi, ndr) vedremo il medico per valutare la natura del problema", ha spiegato il tecnico dei transalpini Luis Enrique in conferenza stampa.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
