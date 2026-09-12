Si concludono alcune delle sfide che hanno coinvolto alcune delle eurorivali dell'Inter nel corso del percorso in Champions League dei nerazzurri. A questo proposito, sensazioni opposte per quanto riguarda il fronte tedesco, nel quale a essere impegnati sono stati il Borussia Dortmund e lo Stoccarda: da un lato, i gialloneri hanno piegato con facilità il Paderborn grazie a un sonoro 3-0 frutto delle reti di Silva e di Nmecha (doppietta); dall'altro, escono sconfitti "gli Svevi", caduti per 2-1 in casa dell'Hoffenheim guidato dalla doppietta di Hlozek. Fronte Premier League ha deluso anche il Liverpool, limitato ad un misero 0-0 contro il Fulham.