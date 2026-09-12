Definito il futuro di Marcelo Brozovic: come riportato da Fabrizio Romano, l'ex centrocampista dell'Inter diventerà a breve un calciatore del Al-Sadd. Il classe 1992, svincolatosi dall'Al-Nasr, si accaserà a parametro zero presso la compagine qatariota per un anno con opzione per un'altra stagione. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Sab 12 settembre 2026 alle 19:23
Autore: Carlo Gamba
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