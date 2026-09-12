C'è lo zampino di Matteo Cocchi nel successo ottenuto quest'oggi dal Padova di Antonio Calabro all'Euganeo contro l'Ascoli. È del ragazzo di scuola Inter, entrato a inizio ripresa, il lancio raccolto in area da Nicolas Galazzi che si avventa sul pallone e lo mette alle spalle del portiere marchigiano Samuele Vitale regalando ai biancoscudati un successo sicuramente importante, che permette loro di entrare nel gruppo a quota sette punti in classifica. Partita che sul fronte bianconero ha visto titolare anche l'altro prodotto del vivaio nerazzurro Giacomo De Pieri, ammonito e sostituito al 71esimo da Silipo. 

Sezione: Focus / Data: Sab 12 settembre 2026 alle 16:55
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.