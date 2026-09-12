A pochi giorni dalla sfida contro la Juventus, il centrocampista del Sassuolo Vasilije Adzic si è raccontato ai microfoni di SassuoloChannel, tornando anche sul gol segnato contro l'Inter:

"Sarà una partita molto strana per me perché fino a un mese fa giocavo con i calciatori della Juventus. Sono stato con loro per due anni. Li conosco bene, conosco tutti e conosco tutto l’ambiente. Sarà una partita molto speciale per il mio cuore, ma cercherò di batterli e di fare tutto quello che posso per prendere i punti. Per questo giochiamo a calcio: per vincere e fare il meglio possibile.

I ricordi più belli in bianconero? Quando sono entrato per l'esordio e poi è finita la partita ho visto che la mia famiglia in tribuna piangeva. È stato un giorno veramente emozionante. Poi il 13 settembre, nel Derby d'Italia, ho segnato il mio primo gol ed è stato il gol vittoria: porterò quell’emozione con me per tutta la vita, è un giorno speciale nel mio cuore", ha concluso.