Marco Palestra, il grande obiettivo di mercato dell'Inter sfumato sul più bello, non ha ancora esordito ufficialmente con il Chelsea. L'ex Cagliari e Atalanta è ai box a causa di un infortunio. Il tecnico Xabi Alonso ha parlato di lui.

"L'infortunio riguarda il quadricipite - le sue parole -. Ora è quasi nella fase finale del recupero, se non sarà in forma per il Brentford, sicuramente giocherà contro il Bournemouth. Marco è piuttosto frustrato, dopo un'ottima preparazione precampionato, per non aver potuto giocare e fare il suo debutto in Premier. Ma gli ho detto di stare tranquillo perché la stagione è lunghissima. È pieno di energia e bisogna saperla controllare"