Marco Palestra, il grande obiettivo di mercato dell'Inter sfumato sul più bello, non ha ancora esordito ufficialmente con il Chelsea. L'ex Cagliari e Atalanta è ai box a causa di un infortunio. Il tecnico Xabi Alonso ha parlato di lui.
"L'infortunio riguarda il quadricipite - le sue parole -. Ora è quasi nella fase finale del recupero, se non sarà in forma per il Brentford, sicuramente giocherà contro il Bournemouth. Marco è piuttosto frustrato, dopo un'ottima preparazione precampionato, per non aver potuto giocare e fare il suo debutto in Premier. Ma gli ho detto di stare tranquillo perché la stagione è lunghissima. È pieno di energia e bisogna saperla controllare"
Sezione: Focus / Data: Sab 12 settembre 2026 alle 12:41
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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