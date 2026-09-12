Ezequiel Lavezzi è tornato a parlare del suo addio al Napoli e del trasferimento al Paris Saint-Germain, svelando anche un retroscena di mercato che coinvolge l’Inter. Ospite di "Fenomeni", il podcast di Luca Toni su Amazon Prime Video, il Pocho ha raccontato di aver già deciso a metà stagione che avrebbe lasciato il club azzurro. "Sapevo che quella sarebbe stata l'ultima partita col Napoli. Già a metà stagione avevo parlato con il presidente De Laurentiis, che aveva accettato di vendermi se un club avesse pagato la clausola rescissoria. È arrivato il PSG e sono andato lì".

"L’Inter mi offriva 200mila euro in meno"

Lavezzi ha poi rivelato che tra le possibili destinazioni c’era anche l’Inter. "Sarei potuto andare anche all'Inter, che mi offriva 200mila euro in meno di ingaggio. Io giocavo in Serie A, però per il Napoli ho scelto di andare a Parigi". Una decisione presa anche per rispetto verso il rapporto costruito con la piazza napoletana. "Non volevo tradire l’amore dei napoletani. Non potevo deludere tutto l'amore che mi davano i napoletani. A Napoli sono stato uno di loro e andare all'estero è stato positivo anche per i tifosi. Non li ho traditi andando a giocare per un'altra squadra italiana".

Una scelta che, a distanza di anni, Lavezzi continua a ritenere corretta: "È stata una buona decisione. Non fu facile andare via da Napoli, oggi mi manca".