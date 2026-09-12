In vista di Lazio-Milan, La Gazzetta dello Sport ha intervistato il doppio ex Massimo Oddo: “Se mi aspettavo un Frattesi subito così decisivo? Frattesi è un centrocampista importante che ha sempre dimostrato di saper fare tanti gol. Magari non tre reti in tre giornate, ma è capace di incidere. Pinamonti pronto per il salto di qualità? Non è mai facile passare da una piazza come il Sassuolo a una molto più importante e storica come la Lazio. A Roma le pressioni sono enormi e questo dal punto di vista mentale lo aiuterà a crescere. È un buonissimo attaccante, uno dei pochi centravanti italiani: credo che farà un salto di qualità”.

Sulla lotta Scudetto: “Credo che la Lazio sia più o meno quella dell’anno scorso e di due anni fa. Per valori tecnici non è al livello di Milan, Inter, Roma e Juventus. Può essere un’outsider e dare fastidio alle più forti, ma non è da primi quattro posti. Il Milan? Per ora no, ma dipende dalla crescita che avrà, non tanto a livello di singoli, ma come collettivo”.