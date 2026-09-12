L’Inter si prepara a un autunno ad altissima intensità. Dopo la lunga sosta per le nazionali, prevista dal 21 settembre al 6 ottobre, la squadra di Cristian Chivu - sottolinea Tuttosport - sarà chiamata ad affrontare nove partite in appena 29 giorni tra Serie A e Champions League. Prima della pausa ci saranno già due test importanti contro Udinese e Roma, poi il 10 ottobre il campionato ripartirà con la sfida casalinga contro il Parma. A seguire arriveranno Bologna, Fiorentina, Venezia, il derby con il Milan e infine Inter-Como dell’8 novembre. In mezzo, tre appuntamenti europei fondamentali contro Bruges, Shakhtar e Feyenoord. Per alimentare l’obiettivo top 8 in Champions, i nerazzurri dovranno cercare il massimo bottino.
Stones e Jones già pronti a salire di livello
In questo ciclo Chivu conta molto sui suoi tre inglesi: John Stones, Curtis Jones e Djed Spence. Jones è il più avanti dal punto di vista atletico. Ha già giocato titolare al Bernabeu contro il Real Madrid, dopo gli ingressi contro Cagliari e Napoli. Il debutto dal primo minuto in Serie A sembra ormai soltanto questione di rotazioni. Per Stones, invece, la prima titolarità potrebbe arrivare già contro l’Udinese. L’ex Manchester City è destinato a diventare un riferimento centrale della difesa e potrebbe prendere le chiavi di un reparto che nelle prime settimane ha mostrato qualche incertezza.
Spence, il rientro slitta a ottobre
Più lunga l’attesa per Djed Spence. Inizialmente si pensava a un possibile rientro contro la Roma, ma l’Inter non vuole forzare i tempi. L’esterno sta aumentando i ritmi della riatletizzazione, ma la prima convocazione potrebbe arrivare soltanto dopo la sosta. A quel punto Chivu potrà finalmente contare contemporaneamente sui suoi tre "Leoni" e mostrare quella Premier Inter immaginata durante il mercato estivo.
Autore: Ludovica Ferrante
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