Nel corso di un intervento presso il podcast "Fischio finale" pubblicato sul canale You Tube dell'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, l'ex terzino Federico Balzaretti ha analizzato alcuni episodi inerenti alla sfida di Serie A tra Inter e Napoli, finita al centro delle polemiche per il presunto fallo di mano in area di rigore di Lobotka e per la criticata esultanza di Lautaro Martinez.

Lo scambio di opinioni sugli episodi

L'ex calciatore ha innanzitutto analizzato il presunto tocco di mano da parte dello slovacco: "Dalla TV la mia percezione era quella del tocco di mano. Visti tutti i replay, tuttavia, quando non c'è la certezza di un fatto è giusto lasciare andare. La sensazione da casa da parte di tutti era quella del tocco di mano, ma senza immagini chiare è stato giusto così".

Successivamente, l'ex arbitro ha preso la parola in merito all'esultanza del capitano interista: "L'esultanza di Lautaro in quella partita è stata molto criticata. A livello di regolamento vi dico che il calciatore non può arrampicarsi sulla recinzione e dovrebbe essere ammonito. Io personalmente non ho mai ammonito calciatori che facevano gesti simili". L'ex terzino torinese ha poi risposto all'ex fischietto teramano: "L'esultanza è stata bella secondo me perché avvenuta in una partita così importante e allo scadere del match: per me non c'è nulla di male a esultare così. Non sapevo si dovesse essere ammoniti per questo gesto. L'esultanza mi è piaciuta per quanto espresso".