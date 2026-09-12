Intervistato da Sky Sport a margine dello US Open, Ronaldo 'Il Fenomeno' ha rilasciato anche alcune parole sull’Inter: “Ho visto la gara contro il Real, è stata una bella partita, dura. Il risultato non è male, poteva vincere anche l’Inter come ha vinto il Real. È un girone duro per entrambe. Inter ancora favorita per lo Scudetto? Secondo me sì”.