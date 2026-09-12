In un pomeriggio che a suo modo resterà nella storia, visto che si è verificato il primo On Field Review stagionale ed è stato assegnato il primo calcio di rigore di questa Serie A, il Frosinone riesce a imporre il pareggio interno al Genoa di Daniele De Rossi. Termina 1-1 la gara di Marassi, con la formazione gialloazzurra che passa in vantaggio al 13esimo minuto con Giorgi Kvernadze che finalizza una bella azione con l'assist di Romano Schmid. Nel recupero del primo tempo, l'arbitro Antonio Rapuano viene richiamato per un tocco di mano di Giorgio Cittadini che vale il penalty per il Grifone, sprecato però malamente da Lorenzo Colombo che calcia a lato.

La squadra di casa riesce però a trovare il pareggio a inizio ripresa con il proprio capitano Johan Vasquez, che si avventa con tutta la rabbia possibile su un corner dalla destra calciando di prima intenzione alle spalle di Lorenzo Palmisani. Lo stesso Vasquez viene però espuslo a ridosso del novantesimo per una trattenuta su Seydou Fini lasciando i rossoblu in dieci. Nel finale, il Frosinone ci crede di più e crea qualche occasione senza però trovare la rete della vittoria. Primo punto per i rossoblu in classifica, ma dagli spalti del Ferraris arriva comunque qualche fischio. 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 12 settembre 2026 alle 17:10
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.