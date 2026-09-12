Federico Dimarco si è allenato regolarmente quest'oggi ad Appiano Gentile ed è quindi a disposizione di Cristian Chivu per il Monday Night contro l'Udinese a San Siro. Anche se in casa Inter prevale la linea della prudenza in merito al suo impiego: secondo Sky Sport, il giocatore è pronto ma non c'è voglia di correre rischi in merito alle sue condizioni dopo la lieve distorsione al ginocchio accusata nel match col Napoli, specie considerata la presenza di Carlos Augusto che bene ha figurato a Madrid e che potrebbe essere confermato contro i friulani con Dimarco che potrebbe entrare a gara in corso. Manca ancora l'allenamento di domani, dal quale scaturiranno le scelte definitive.
Sezione: Copertina / Data: Sab 12 settembre 2026 alle 17:45
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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