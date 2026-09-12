Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay, Fabio Caressa è tornato a commentare la sconfitta dell'Inter rimediata contro il Real Madrid all'esordio in Champions League.

"L'Inter ha fatto quella partita perché Mourinho gli fa fare quella partita. L'allenatore portoghese sapeva che l'Inter avrebbe giocato in quel modo e ha giocato di conseguenza - le sue parole -. L'Inter comunque ha dimostrato personalità, anche se nella grande partita ci sono stati tanti errori".

"L'Inter è una squadra che per come è costruita deve rischiare e quindi rischi - ha poi aggiunto -. Per esempio è un rischio di troppo mettere Pavard anche se Akanji non era al massimo della condizione. Il francese ha giocato benino i primi minuti, poi è stato un disastro. All'Inter è mancato Dimarco. Dimarco è un potenziale offensivo importantissimo per l'Inter, quando manca si sente, non c'è niente da fare".