Fabio Capello guarda all’avvio di stagione e continua a considerare l’Inter la squadra di riferimento del campionato. La sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid non ha cambiato il giudizio dell’ex allenatore, che anzi ha visto al Bernabeu diversi segnali incoraggianti. "Ha dimostrato di essere una squadra molto rispettata. Ma può dare ancora di più. Deve convincersi di essere più forte", ha spiegato Capello alla Gazzetta dello Sport.
"L’Inter può essere ancora più competitiva"
Secondo Capello, i nerazzurri hanno affrontato il Real con grande personalità nonostante una formazione priva di un vero centrocampo titolare. "La partita è stata buona e giocata con personalità. Era una squadra praticamente senza centrocampo. Quindi penso che sia uscita da lì convinta di poter dare ancora di più e di essere competitiva, sia in Champions sia in campionato". Tra i giocatori che lo hanno maggiormente impressionato c’è Andy Diouf: "A Madrid ha fatto una prestazione eccezionale. È grazie a giocatori come lui che può crescere la convinzione di poter essere competitivi su tutti i fronti".
Capello promuove il Como di Fabregas
Grande attenzione anche per il Como, reduce dal clamoroso 4-1 al Lipsia al debutto in Champions. "Un risultato così rotondo ha detto che è una squadra con una personalità da Champions e che c’è convinzione e attenzione tattica nelle partite importanti", ha sottolineato Capello. L’ex tecnico apprezza soprattutto il lavoro di Cesc Fabregas: "Credo molto in questa squadra, in Fabregas e nei giocatori. Ma voglio vedere il Como giocare più veloce, come l’anno scorso". E sulla possibilità che i lariani possano trasformarsi in una rivale dell’Inter per lo Scudetto, Capello non chiude la porta: "Credo di sì. Una volta che si riconferma in Champions, nella fase finale del campionato dovrà dimostrarsi competitivo per dare fastidio".
Autore: Ludovica Ferrante
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