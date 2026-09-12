Clima positivo ad Appiano Gentile in vista della sfida di lunedì sera contro l'Udinese. L'Inter continua a preparare il ritorno in campionato con diverse buone notizie dall'infermeria e indicazioni importanti sulle possibili scelte di Cristian Chivu.

Come riportato da Sportmediaset, Manuel Akanji ha superato il problema muscolare che lo ha costretto a saltare la sfida contro il Real Madrid. Il difensore svizzero è dunque recuperato, anche se lo staff potrebbe decidere di non rischiarlo dal primo minuto. Al suo posto, John Stones va verso la prima maglia da titolare.

Porta, Dimarco e attacco: le ultime

Novità positive anche per Federico Dimarco, tornato regolarmente ad allenarsi con il gruppo e nuovamente a disposizione. Per Djed Spence, invece, servirà ancora un po' di pazienza: l'esterno inglese dovrebbe ricevere la prima convocazione soltanto dopo la sosta per le Nazionali.

In attacco prende quota l'ipotesi di Francesco Pio Esposito dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez. Una soluzione che Chivu sta valutando per affrontare l'Udinese e dare continuità al giovane attaccante.

Tra i pali, infine, dovrebbe essere confermato Josep Martinez. L'errore commesso contro il Real Madrid non sembra aver cambiato le gerarchie: il portiere ha infatti avuto modo di riscattarsi già nella stessa partita, protagonista di alcuni interventi importanti che hanno contribuito a tenere in partita l'Inter.