Buone notizie per l’Inter sul fronte Federico Dimarco, scrive Tuttosport. L’esterno nerazzurro, sostituito contro il Napoli per una lieve distorsione al ginocchio e poi non convocato per la trasferta di Champions contro il Real Madrid, è ormai vicino al pieno recupero. Ieri il canterano ha svolto metà seduta individualmente e metà insieme ai compagni, mentre oggi dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo per tutta la durata della sessione.
Dimarco verso la convocazione, Carlos Augusto ancora titolare
Cristian Chivu e il suo staff non hanno alcuna intenzione di correre rischi e tra oggi e domani verrà presa la decisione definitiva sulla convocazione contro l’Udinese Al momento appare difficile immaginare Dimarco titolare. Sulla fascia sinistra dovrebbe quindi essere confermato Carlos Augusto, reduce dal gol al Bernabeu e da una prestazione importante anche sul piano statistico. Contro il Real il brasiliano ha creato tre occasioni, più di ogni altro interista insieme a Sucic, completando inoltre 16 passaggi su 16 nella trequarti avversaria.
Stones verso la prima da titolare, Spence ancora fuori
Niente Udinese invece per Djed Spence, che continua il programma personalizzato. L’inglese potrebbe restare fuori anche contro la Roma, con l’obiettivo di tornare definitivamente disponibile dopo la sosta. Il connazionale John Stones è invece candidato alla prima presenza dal primo minuto. Verso una maglia da titolare anche Calhanoglu e Lautaro Martinez, gli unici due giocatori dell’attuale Serie A ad aver segnato almeno una volta contro tutte le 19 avversarie del campionato. Lautaro figura inoltre tra i pre-convocati dell’Argentina per le amichevoli contro Burkina Faso, Bolivia e Benin, anche se non è escluso che alcuni senatori impegnati in Europa possano essere lasciati ai rispettivi club.
Autore: Ludovica Ferrante
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