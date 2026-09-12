L’Inter continua a procedere con la massima cautela nella gestione di Djed Spence. L’esterno inglese, acquistato in estate per raccogliere l’eredità di Dumfries sulla fascia destra, non ha ancora disputato un minuto ufficiale con la maglia nerazzurra. Il club ha investito molto sull’ex Tottenham, protagonista di un ottimo Mondiale e arrivato per circa 30 milioni di euro più 5 di bonus, oltre al 10% sulla futura rivendita. Il suo inserimento, però, è stato rallentato da un piccolo problema fisico accusato dopo la competizione internazionale.

Spence salta anche l’Udinese

L’infortunio gli ha impedito di svolgere regolarmente la preparazione estiva insieme ai nuovi compagni. Per questo lo staff di Cristian Chivu ha predisposto un programma individuale dettagliato, con Spence che adesso ha ripreso a lavorare sul campo. Non c’è però alcuna intenzione di accelerare. L’inglese ha già saltato le prime quattro partite stagionali e non sarà disponibile nemmeno contro l’Udinese. Anche la presenza di Andy Diouf sulla fascia destra permette all’Inter di concedere al nuovo acquisto tutto il tempo necessario per recuperare completamente.

Roma nel mirino, ma senza rischi

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo è la trasferta contro la Roma del 19 settembre. Spence potrebbe anche ricevere una convocazione soprattutto per tornare a respirare l’atmosfera della partita, ma difficilmente verranno corsi rischi. Se non dovesse essere ancora al 100%, il debutto verrà rinviato a dopo la lunga sosta per le nazionali, quindi nel mese di ottobre. La linea dell’Inter è chiarissima: Spence rappresenta un investimento importante per il presente e il futuro e verrà mandato in campo soltanto quando sarà nelle condizioni ideali.