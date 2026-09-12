Tra i marcatori del Como nella serata magica di Champions League contro l'RB Lipsia, Tasos Douvikas, attaccante greco dei lariani, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport le sue sensazioni dopo il clamoroso trionfo di giovedì: "È una sensazione bellissima. Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo momento e vincere così, davanti ai nostri tifosi, è qualcosa che ricorderemo e ricorderanno per sempre. Ma dobbiamo già pensare alla prossima: è questo il momento più delicato in cui mantenere alta la concentrazione”.

Tre gol in quattro partite, che diventano sei nelle ultime nove aggiungendo la scorsa stagione chiusa come vice capocannoniere della Serie A dopo Lautaro, a braccetto con Malen. Grandi numeri.

“Mi fa piacere, gli attaccanti vivono di gol e soprattutto di continuità. Ma davvero la cosa principale è aiutare i compagni in ogni partita, non solo segnando”.

Ora che i difensori italiani la temono e la studiano, quali sono le sue contromosse per rimanere al top?

“Continuare a migliorarmi, individualmente e nel gioco di squadra. I difensori della Serie A sono molto forti e sia fisicamente che da punto di vista tattico, bisogna sempre saper leggere la situazione”.