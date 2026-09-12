Lautaro e Calhanoglu sono pronti a scaldare i motori in vista della partita contro l'Udinese. C'è un interessante dato statistico che li accomuna: come evidenzia OptaPaolo, entrambi i calciatori nerazzurri sono gli unici due della Serie A ad aver segnato almeno un gol contro ciascuna delle 19 avversarie attualmente presenti nel torneo. In particolare, per l'argentino sono sette le reti contro l'Udinese nella competizione, il turco ha realizzato 2 centri contro i friulani.