Prosegue la preparazione dell'Inter in vista della sfida di lunedì sera contro l'Udinese a San Siro. Cristian Chivu deve ancora sciogliere alcuni dubbi sull'undici titolare.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il principale riguarda l'attacco: al fianco di Lautaro Martinez sono in corsa Marcus Thuram, Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny, con il giovane attaccante italiano che insidia il francese. Ma anche l'ex Parma è in lotta per una maglia da titolare

Le altre scelte

Possibili novità anche in difesa, dove John Stones potrebbe partire dal primo minuto dopo il buon impatto avuto nella ripresa contro il Real Madrid in Champions League. Da monitorare, infine, Federico Dimarco, che potrebbe tornare oggi a lavorare completamente con il gruppo. In caso di rientro, sarà a disposizione per l'Udinese: resta da capire se Chivu lo schiererà titolare, a gara in corso oppure in panchina.

Sezione: Focus / Data: Sab 12 settembre 2026 alle 12:28
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.