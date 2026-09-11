La Corte Federale d’Appello ha giudicato inammissibile il reclamo dell'avvocato Renato Miele contro l'elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC, confermando la piena regolarità del voto dello scorso 22 giugno e negando l'accesso agli atti sulla candidatura. Questa la nota completa: "La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo dell’avv. Renato Miele avverso la reiezione del ricorso proposto al Tribunale Federale Nazionale in relazione all’esito della delibera assembleare dello scorso 22 giugno, con la quale è risultato eletto presidente federale Giovanni Malagò, nonché avverso tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi i verbali della Commissione Verifica Poteri e l’ammissione dei candidati e, ancora, avverso il tacito silenzio-rifiuto della richiesta di accesso agli atti della documentazione relativa alla candidatura di Malagò".

Lo stesso Malagò torna poi sulla situazione a margine del suo intervento a 'Il Tempo delle Donne' organizzato dal Corriere della Sera in Triennale Milano: "Io non posso che essere tranquillo perché conosco bene la situazione, ma so anche che fa parte del gioco e che c'è sempre qualcheduno che c'ha delle idee diverse. Sappiamo benissimo quanto magari il nuovo corso sia stato osteggiato prima, durante e subito dopo le elezioni. Adesso c'è un nuovo capitolo, viviamolo con serenità, anche se io credo, a cominciare da voi giornalisti, che avete tutti molto ben chiara la situazione. Certo che è tutto valido e tutto regolare. Poi come spesso succede, ultimamente anche troppo nel modo dello sport, si agisce per volontà interpretative. Non sto bluffando: non ho motivo di dubitare assolutamente, poi massimo rispetto delle opinioni. Ci sono fin troppi elementi che confermano queste mie affermazioni, esperienze precedenti, dati di fatto e prassi. Non ho altro da dire perché questa è la realtà dei fatti. Poi sarei un pazzo se dicessi che mi fa piacere. Diciamo che da molti anni sono abituato a dialogare con qualcheduno che ha posizioni diverse, in genere sono quasi sempre persone che provengono da un contesto diverso dal mio. Io - ha concluso - sono rappresentante della società civile, faccio tutto questo da volontario e sono eletto, non sono mai stato nominato. Difendo il mondo dello sport e il mondo del calcio", le parole riportate dall'ANSA.