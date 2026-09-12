L'Inter sta monitorando i progressi di un giovane centrocampista del River Plate e sta valutando la possibilità di ingaggiarlo nella finestra di mercato del 2027, nonostante quest'ultimo abbia collezionato sin qui solo sette presenze ufficiali nella massima serie argentina, sufficienti però a convincere il club nerazzurro. Il suo nome è Tobias Andrada, classe 2007, e secondo El Crack Deportivo l'Inter ha mostrato un interesse reale nei suoi confronti, pur non essendo ancora sfociato in un'offerta ufficiale. Il piano del club italiano non prevede trattative immediate, bensì un periodo di osservazione prolungato per analizzare la sua crescita prima di presentare un'offerta.

Tobias Andrada è arrivato al River Plate durante l'ultima sessione di mercato, proveniente dal Vélez Sarsfield: l'accordo prevedeva l'acquisto del 66% dei diritti del giocatore per sei milioni di dollari e un'opzione per acquisire un ulteriore 14% in futuro, mentre l'attuale valore di mercato del centrocampista è stimato a nove milioni di euro. Il contratto di Andrada con il River Plate scade a dicembre 2030, una condizione che dà al club margine di manovra per gestire eventuali offerte europee.