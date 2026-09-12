L'Inter vuole blindare Federico Dimarco e nei prossimi giorni è previsto un nuovo passo nella trattativa per il rinnovo. Il neo direttore sportivo Dario Baccin incontrerà nuovamente l'entourage dell'esterno nerazzurro con l'obiettivo di trovare rapidamente un'intesa che possa allungare il rapporto almeno fino al 2030. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, un primo contatto era già avvenuto a Madrid, poche ore prima della sfida di Champions contro il Real, quando Baccin aveva ricevuto in albergo il procuratore Arturo Canales per un confronto esplorativo.

Dimarco vuole legarsi ancora all'Inter

La volontà delle parti coincide. L'Inter considera Dimarco uno dei simboli della squadra e non ha alcuna intenzione di privarsene, mentre il giocatore vuole continuare a vestire i colori nerazzurri. Le sue recenti parole avevano però accelerato il dossier: "Mi sarei aspettato una chiamata della società per il contratto, dopo ciò che avevo fatto l'anno scorso". La dichiarazione aveva sorpreso la dirigenza soprattutto per tempi e contesto, ma un successivo chiarimento ha escluso qualsiasi malumore. Lo stesso Dimarco aveva infatti aggiunto: "Penso che ne discuteremo presto".

Contratto fino al 2030 e nodo economico

L'attuale accordo scade nel 2027, ma l'Inter dispone di un'opzione unilaterale per prolungarlo di un'altra stagione alle stesse condizioni. Non esiste quindi alcun rischio immediato di separazione. Dimarco, però, vorrebbe sistemare la questione il prima possibile e arrivare a un accordo fino al 2030. Il punto centrale sarà la struttura economica: il club sta lavorando a contratti con una quota fissa più contenuta e una componente variabile più importante, soprattutto per i giocatori più esperti. La base di partenza sono gli attuali 4 milioni netti a stagione percepiti dall'esterno.

Anche Carlos Augusto verso il rinnovo

La stessa linea riguarda Carlos Augusto, in scadenza nel 2028. I due dossier restano separati sul piano contrattuale, ma sono inevitabilmente collegati anche sul campo. Dimarco sta recuperando dall'infortunio che gli ha fatto saltare Madrid e punta almeno alla panchina contro l'Udinese. Carlos Augusto, invece, dovrebbe partire ancora titolare.