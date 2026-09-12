Christian Vieri promuove la partenza della Lazio. L’ex centravanti biancoceleste, intervistato da Il Messaggero in vista della sfida contro il Milan, ha commentato il sorprendente avvio della formazione di Gennaro Gattuso, arrivato dopo settimane inizialmente complicate. "Partenza stratosferica, quasi imprevedibile considerando come era iniziata la stagione. L'eliminazione dalla Coppa Italia e tante polemiche perché l'Italia è sempre il paese delle contestazioni", ha spiegato Vieri. L’ex attaccante invita però a godersi il momento senza spingersi troppo avanti: "Ora è in testa, se la godano questa squadra, perché non credo che alla ventesima giornata si troverà in questa posizione".

Vieri: "In Serie A chi può spendere?"

Particolare attenzione anche al mercato della Lazio, chiuso praticamente a saldo zero. "E vi pare poco? Ma scusate, chi è che spende in Serie A? Chi ha soldi da investire?", si è chiesto Vieri, indicando nel Como una delle poche eccezioni. "Adesso solo il Como, che ha avuto la forza di prendere Nico Paz e Kean pagandoli 100 milioni. Ne vedete altri che tirano fuori denari? Milan e Juve sono rimaste fuori dalla Champions, non dimenticatevelo mai".bPoi una previsione importante: "Tra un anno il Como sarà da scudetto".

"Frattesi aveva bisogno di sentirsi importante"

Tra i protagonisti della Lazio spicca Davide Frattesi, autore di tre reti nelle prime tre giornate. "Un super acquisto e un grande calciatore. Davide ha fatto bene a scegliere questa strada perché nell'Inter giocava poco e aveva bisogno di sentirsi di nuovo importante". Infine, l’elogio alla sua specialità: "Avete visto? Tre gol in tre partite, nessun centrocampista conosce i tempi di inserimento sotto porta come lui".