Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Bologna, Massimiliano Allegri è tornato a parlare delle tre sconfitte rimediate contro Como, Inter e Arsenal in questo avvio di stagione.

"Bisogna fare qualcosa in più - le sue parole -. Samo solo noi quelli che possiamo ribaltare il trend, non è che qualcuno ci regalerà qualcosa.A Milano con l'Inter, col Como e con l'Arsenal ci sono anche gli avversari: anche a me piacerebbe tenere la palla 95', tirare 30 volte in porta e non passarla mai agli avversari. Ma ci sono anche loro e ti mettono in difficoltà: in quei momenti non devi subire. A Milano contro l'Inter, che è la più forte del campionato, abbiamo avuto occasioni importanti e ne abbiamo anche subite. Col Como abbiamo preso due gol che potevamo evitare".