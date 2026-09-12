L'intoppo che ha portato l'Inter a giocare con la maglia senza il main sponsor Betsson.Sport può replicarsi, con effetti anche più pesanti, per i club sponsorizzati da aziende di scommesse che verranno a giocare in Italia. Il cosiddetto Decreto Dignità convertito vieta infatti qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, al gioco con vincite in denaro e include esplicitamente le manifestazioni sportive. Il divieto riguarda la maglia e si estende ai cartelloni, ai pannelli a led e ai nomi degli eventi, come chiariscono le linee guida dell’AGCOM. Resta da verificare, gara per gara, se i loghi delle formazioni ospiti verranno oscurati come è accaduto a Inter e Roma all’estero.
Nessun problema per il Brugge
Da quanto risulta ad Agimeg, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è pronta ad inviare alla UEFA una richiesta per bloccare l’esposizione di loghi sulle maglie di società di scommesse non autorizzate in Italia sulle squadre che giocheranno nel nostro Paese nelle tre coppe europee. In caso di mancata risposta, non è da escludere un intervento di sequestro delle maglie direttamente sul terreno di gioco. Sono diverse le divise con marchi di scommesse in bella evidenza attese in Italia per la Champions. Il caso più ricorrente è quello del Club Brugge, atteso sia a San Siro dall’Inter sia al Maradona dal Napoli con Betsson.sport sul fronte della maglia, la stessa declinazione del gruppo Betsson che i nerazzurri hanno dovuto coprire in Spagna. Ma in questo caso, essendo comunque un operatore autorizzato in Italia e il marchio riguarda un sito di infotainment, non ci saranno problemi.
Cosa accadrà con lo Shakhtar Donetsk?
Sempre a San Siro si presenterà lo Shakhtar Donetsk, che dal maggio 2026 ha come title sponsor BETON, marchio di scommesse online con il logo sulla divisa. All’Olimpico la Roma ospiterà invece lo Sporting Lisbona che espone sul fronte della maglia l’operatore di scommesse Betano, e lo Slovan Bratislava, sulla cui divisa compare Niké, tra i principali bookmaker del mercato slovacco. Al Sinigaglia, infine, il Como riceverà l’AEK Atene, che porta sul fronte della maglia Pame Stoixima, il marchio scommesse di OPAP, concessionario storico del gioco pubblico in Grecia.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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