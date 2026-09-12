Ancora in cerca del primo successo nel campionato italiano, l'allenatore del Bologna Domenico Tedesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida di domani contro il Napoli al Maradona. Evidenziando le qualità della formazione avversaria, reduce però da tre sconfitte consecutive: "Il Napoli è pericolosissimo nell'attacco alla profondità, soprattutto con Rasmus Højlund. Hanno perso tre partite, è vero, ma contro chi? Contro l'Arsenal, ma giocando alla pari e difendendo bene, e poi Como e Inter che sono due grandi squadre. Abbiamo lavorato sulla riaggressione, sulle preventive e sull'intensita: domani sarà importante essere intensi. Chiedo a me stesso di trovare gli equilibri giusti: quando siamo intensi perdiamo qualcosina nei dettagli, quando abbassiamo l'intensità siamo ben strutturati. La problematica è trovare un equilibrio tra struttura, intensità e qualità".