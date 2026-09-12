Mastica amaro Francesco Tomei dopo la sconfitta di misura con la quale il suo Ascoli è uscito dall'Euganeo di Padova. Il mister bianconero commenta così l'esito beffardo della gara odierna in conferenza stampa: "Fare una gran partita come oggi, avere tante occasioni e perderla, giustamente brucia. La nostra è stata una prestazione enorme, con il nostro dna, creando tanto contro una squadra forte. Ciò ci deve servire da lezione, dobbiamo essere più scaltri e decisi quando entriamo in zona gol. So che alla lunga il nostro modo di fare di ripagherà".

Tra le note positive, il miglioramento generale del gruppo. Con qualche esempio: "Ho visto la crescita dei ragazzi, si stanno calando nel campionato e mantengono una grande consapevolezza. Oggi Don Bolsius si è mosso bene e Giacomo De Pieri continua a crescere. Ci sono buone sensazioni che ci portiamo dietro. Ricarichiamo le batterie e prepariamoci a sabato prossimo